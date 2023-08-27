تحالف الانبار:حزب الحلبوسي الخاسر الأكبر في انتخاب مجلس المحافظة

تحالف الانبار:حزب الحلبوسي الخاسر الأكبر في انتخاب مجلس المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الانبار المتحد ضاري الدليمي، الاحد، اشتداد التنافس والصراع الانتخابي بين أربعة تحالفات رئيسية على مقاعد الانبار، وسط تراجع كبير في شعبية حزب الحلبوسي تقدم بالمحافظة.وقال الدليمي، في تصريح  صحفي، ان ” تحالف السيادة الذي يضم حزب الحلبوسي عانى من صراعات عميقة، مما أدى الى تفكيكه وحدوث انقسامات حتى داخل الحزب الواحد سببه اختلاف المصالح والصراع لاجل زعامة المكون السني”. وأضاف ان ” التحالفات المتنافسة على مقاعد محافظة الانبار انقسمت الى أربعة قوى رئيسية، الا ان حزب الحلبوسي يعد اضعفها شعبيا رغم تهويله الإعلامي”.وأشار الدليمي، الى ” وجود تفاهم بين ثلاثة قوى عدا حزب الحلبوسي بانها ستتحالف بعد الانتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول من العام الجاري”.يذكر ان القوى الرئيسية تتمثل بتحالف الانبار المتحد برئاسة رافع العيساوي والمشروع العربي برئاسة خميس الخنجر وتعاون برئاسة محافظ الانبار علي فرحان والمنشق عن تقدم برئاسة وزير الصناعة الحالي خالد البتال , علما ان هذه القوى انظمت مؤخرا تحت تحالف الحسم .

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