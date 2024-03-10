تحالف الانبار:قسم من نواب الحلبوسي سيصوتون إلى مرشح السيادة لرئاسة البرلمان

تحالف الانبار:قسم من نواب الحلبوسي سيصوتون إلى مرشح السيادة لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الانبار الموحد، ضاري الدليمي، اليوم الاحد، عن مفاجأة ستحدث خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا من المقال محمد الحلبوسي.وقال الدليمي في حديث صحفي، إن ” جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان، ستحدث خلالها مفاجأة تتمثل بتصويت نواب من حزب الحلبوسي “تقدم” على مرشح تحالف السيادة والعزم والحزم سالم العيساوي”.وأضاف، ان “نوابا من حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ممتعضون جدا من التصرفات الدكتاتورية التي يمارسها الحلبوسي في تعامله معهم “.وأشار الدليمي الى، ان “هناك معلومات مؤكدة تفيد بتصويت نواب من حزب تقدم لصالح مرشح قوى السيادة والعزم والحسم سالم العيساوي”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت، في وقت سابق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

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