تحالف الانبار:مازالت المحافظة تحت سيطرة حزب الحلبوسي

تحالف الانبار:مازالت المحافظة تحت سيطرة حزب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الانبار الموحد، ضاري الدليمي، اليوم الاثنين، استمرار حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، التحكم بمقدرات المحافظة.وقال الدليمي في حديث صحفي ، إن ” حزب تقدم يواصل السيطرة على الدوائر والأماكن الحيوية في اقضية ونواحي محافظة الانبار”.وأضاف، ان “هناك مصادرة لإرادة أبناء محافظة الانبار في ظل سياسة الاقصاء التي يتبعها حزب الحلبوسي، مطالبا الحكومة المحلية في الانبار بالعمل بمهنية وعدم الانحياز لطرف دون آخر خلال إدارتها لشؤون المحافظة”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني من العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، إثر دعوى قضائية أقامها ضدّه النائب ليث الدليمي اتّهمه فيها بالتزوير.

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