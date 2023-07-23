تحالف الانبار:نواب الحلبوسي ينتظرون إقالته للإنضمام إلى تحالفي العزم والحسم

تحالف الانبار:نواب الحلبوسي ينتظرون إقالته للإنضمام إلى تحالفي العزم والحسم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الانبار الموحد ضاري الدليمي، الاحد، حقيقة عدد النواب الحاضرين في اجتماع حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي الأخير، مشيرا الى ان العدد الحقيقي تم تزييفه.وقال الدليمي في تصريح صحفي، إن “ما أعلنه الحلبوسي بشأن عدد حضور نواب تقدم في اجتماعه الأخير غير صحيح ومزيف”.وأضاف، ان ” نواب لم يحضروا للاجتماع بحجة عدم تواجدهم في العاصمة بغداد والبعض منهم خارج العراق”، مشير الى انهم ” متواجدين ولكنهم لم يرغبوا بالحضور”.ولفت الدليمي الى ان “عددا من نواب تقدم ينتظرون الإشارة من عزم والحسم لانسحابهم من الحلبوسي حال البدء بجمع تواقيع لإقالته من رئاسة البرلمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *