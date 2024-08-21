تحالف الانبار المتحد:اختيار رئيس البرلمان الجديد ينبغي أن يكون من خلال النواب

تحالف الانبار المتحد:اختيار رئيس البرلمان الجديد ينبغي أن يكون من خلال النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الانبار المتحد، عبد الوهاب البيلاوي، الأربعاء، ان حسم منصب رئيس البرلمان لايكون من خلال الإجماع السني، لافتا الى أهمية ترك حرية الاختيار للنواب بعيدا عن الضغوط السياسية.وقال البيلاوي في حديث صحفي، ان “اختيار رئيس البرلمان الجديد ينبغي ان يكون من خلال النواب لاختيار رئيس المجلس، حيث من الخطأ ان يذهب الاطار التنسيقي باتجاه دفع المكون السني للاتفاق على شخصية معينة للمجيء بها الى البرلمان لغرض التصويت”.وأضاف ان “مايسمى بالاجماع السني على حسم رئاسة البرلمان ماهو الا وهم في محاولة لايهام الاخرين بأن هناك اجماعا على شخصية معينة لغرض تحقيق رغبة حزب او طرف معين”.وبين ان “ماتم الاتفاق عليه بين حزب تقدم بعض الأطراف الأخرى حول رئاسة البرلمان لايمثل موقف المجتمع السني، خصوصا ان اغلب اطراف المكون السني ترفض اخضاعها لرغبة معينة او حزب معين، مايحتم ترك حرية الاختيار للنواب لاختيار من يروه مناسبا لرئاسة مجلس النواب”.

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