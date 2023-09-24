تحالف الانبار المتحد:الحلبوسي يستخدم موارد الدولة لدعاية حزبه الانتخابية

تحالف الانبار المتحد:الحلبوسي يستخدم موارد الدولة لدعاية حزبه الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم تحالف الانبار المتحد، الاحد، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، باستخدام موارد الدولة للترويج الانتخابي في المحافظات السنية.وقال الفهداوي في تصريح  صحفي، إن “أول من خرق قرار الحكومة الاتحادية الذي ينص على عدم استغلال ممتلكات وموارد الدولة للغرض الانتخابي، هو رئيس البرلمان وذلك باستخدامه طائرة عسكرية لحضور مؤتمر لحزب تقدم في قضاء القائم”، لافتا الى ان “التحالف قدم مجموعة من الشكاوى للخروقات التي يرتكبها حزب الحلبوسي الى مفوضية الانتخابات وللحكومة”.وأضاف الفهداوي، ان “اغلب مرشحي حزب تقدم هم رؤساء لدوائر في محافظة الانبار، عملوا على استخدام موارد الدولة واستغلالها لصالح دعاياتهم الانتخابية خاصة مدراء الدوائر الخدمية كالماء والمجاري والكهرباء وغيرها، مما اثار منافسي من مختلف القوائم الانتخابية”. وأشار الى، ان ” اول من خرق قرار الحكومة الاتحادية المتعلق بعدم السماح من استغلال ممتلكات وموارد الدولة للأغراض الانتخابية، فضلا عن تعليمات مفوضية الانتخابات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من خلال استخدامه طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بالذهاب الى المؤتمر الانتخابي لحزبه تقدم في قضاء القائم الحدودي مع سوريا”. ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواداني، في وقت سابق، الوزارات كافة بعدم استخدام موارد الدولة للترويج للانتخابات، فيما توعد بمحاسبة المخالفين.

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