تحالف الانبار الموحد:حراك سياسي سنّي لإقالة الحلبوسي

تحالف الانبار الموحد:حراك سياسي سنّي لإقالة الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الانبار الموحد ضاري الدليمي، الخميس، عن وجود مفاوضات بين تحالفات الانبار وعزم والسيادة للإعلان عن جبهة سياسية موحدة والاطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال الدليمي في تصريح  صحفي، ان ” تفاهمات سياسية تجري بين تحالف الانبار الموحد وعزم وعدد من نواب تحالف السيادة بشان جمع تواقيع كافية لاقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي  من منصبه”،  كاشفا عن ” ترقب صدور قرار لرئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بالانفصال رسميا عن الحلبوسي ” .وأضاف ان “الحراك الذي يقوده رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي ورئيس تحالف الانبار الموحد رافع العيساوي يلقى تجاوبا من القوى والشخصيات السياسية في المحافظات السنية وان جبهة سياسية سنية جديدة ستنبثق خلال مدة قصيرة “وأشار الدليمي الى ان “الحراك لم يقتصر على القوى السنية وانما سيتم التحرك بالقريب العاجل على   قوى الاطار التنسيقي “.

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