تحالف الانبار يدعم السوداني في إدارته لمحافظة الانبار من مستوى أدنى

تحالف الانبار يدعم السوداني في إدارته لمحافظة الانبار من مستوى أدنى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الانبار، الخميس، دعمه لخطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استبدال المحافظ علي الدليمي وتسنمه إدارة المحافظة من موقع ادنى. وقال القيادي بالتحالف ضاري الدليمي في تصريح صحفي، ان “حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي هيمن على المحافظة عبر مدير مكتب المحافظ”. واضاف ان “المحافظة تحولت الى بؤرة فساد كبيرة بسبب ضعف ادارة المحافظ وتحوله لأداة تنفيذية لحزب تقدم”.  واشار الى ان “السوداني مهتم جدا لانهاء ازمة الفساد في المحافظة ومحاسبة الفاسدين فيها وهو اهل لتولي ادارة المحافظة”.وكشف مصدر مطلع، امس الأربعاء، استمرار التغييرات في مناصب محافظة الانبار ومنها منصب المحافظ، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني سيتسنم منصب المحافظ مؤقتا بعد اقالة الحالي لتصحيح الاوضاع.

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