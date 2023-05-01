تحالف الانبار يعتزم تقديم طلب للسوداني باستبدال مفوضية انتخابات المحافظة

تحالف الانبار يعتزم تقديم طلب للسوداني باستبدال مفوضية انتخابات المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الانبار الموحد ضاري الدليمي، الاثنين، عزم تحالفه تقديم طلبا الى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لاستبدال مفوضية الانتخابات بالمحافظة كونها منحازة لصالح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما حذر من استغلال حزب تقدم للجهد الحكومي في الانتخابات المقبلة لكون اغلب رؤساء دوائر المحافظة من قيادي الحزب .وقال الدليمي في تصريح صحفي، ان ” تحالف الانبار الموحد وشخصيات سياسية في المحافظة سيتقدمون بطلبات الى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تدعوه الى اجراء استبدال لمفوضية انتخابات المحافظة كونها تنتمي لحزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي انحيازها امر حتمي” . وأضاف ان ” اغلب الاذرع الحكومية المحلية بالمحافظة متمثلة برؤساء الدوائر هم من قيادات حزب الحلبوسي تقدم ولذلك توجد لدينا  خشية من استغلال الجهد الحكومي بالانتخابات المقبلة لصالحهم ” , محذرا ” محافظ الانبار من ان يستغل جهد المحافظة من قبل هؤلاء ” . وأشار الدليمي الى ان ” جبهات سياسية كبيرة وشخصيات عشائرية مهمة بدأت منذ الان استعدادها لمنافسة حزب الحلبوسي والأخير أيضا بدا القلق واضحا عليه وهذا ما جعله يحاول تبديل جلده بحسب مصلحته كالحرباء الا ان ذلك  لن ينطلي علينا وعلى جمهور المحافظة ” .

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