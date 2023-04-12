تحالف الانبار يعلن عن تضامنه في محاسبة الفاسدين في المحافظة

تحالف الانبار يعلن عن تضامنه في محاسبة الفاسدين في المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف “الانبار الموحد”، اليوم الأربعاء، تضامنه مع إجراءات محاسبة المتورطين بملفات الفساد. وذكر بيان للتحالف : أنه “يتابع الإجراءات الرسمية للدوائر والجهات المعنية بمكافحة الفساد واستئصال جذوره”.وأشار الى انه “يجدها تقوم بمهام كبيرة في عملية المحافظة على المال العام واسترداد ما سرقه الفاسدون من الشعب العراقي”.وتابع “وهنا يعلن تحالف الانبار تضامنه الكامل مع الإجراءات القانونية في هذا المجال”، داعيا جميع “المواطنين والموظفين الذين لديهم أي معلومات تتعلق بالفساد الى التعاون مع الجهات المختصة”.

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