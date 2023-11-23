تحالف الحسم:انشقاق قريب في حزب الحلبوسي

تحالف الحسم:انشقاق قريب في حزب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الحسم قتيبة الجبوري ، عن وجود مفاوضات لنواب من حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي من اجل اعلان الانشقاق، متهما الحلبوسي بارتكاب جرائم جسيمة. وقال الجبوري في حوار متلفز :ان “الحلبوسي فقد 50% من حظوظه الانتخابية ووان الأمّة تفلشت بسبب عنجهية الرئيس المخلوع”. واضاف ان “6 نواب من حزب تقدم يعتزمون الانشقاق خلال الساعات المقبلة ولا يمكن السكوت عن منح الحلبوسي صلاحية ترشيح احد الشخصيات لرئاسة البرلمان بدلا عنه”. وتابع ان “80% من قادة الإطار يرفضون جلب مرشح لرئاسة البرلمان من تقدم وهم يدعمون انتخاب محمود المشهداني للمنصب بسبب حنطته السياسية”.

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