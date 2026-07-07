تحالف الحسم.. الإطار يرفع الغطاء عن الفاسدين

هيمنت ثلاثة ملفات رئيسية على اجتماع الإطار التنسيقي، يتقدمها ملف مكافحة الفساد، في ظل تأكيدات سياسية على مواصلة ملاحقة المتورطين وحماية المال العام، بالتنسيق بين الحكومة والسلطة القضائية.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تأكيداً على دعم الإجراءات الحكومية والقضائية الرامية إلى اجتثاث الفساد، مع التشديد على المضي بخطوات تعزز سيادة القانون وتحافظ على أموال الدولة.

وفي الجانب التشريعي، دعا المجتمعون إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب مع استئناف جلساته، بما يواكب جهود الحكومة والقضاء، إلى جانب الإسراع في إقرار القوانين المهمة التي تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الرسمية والشعبية الخاصة بمراسم تشييع علي الخامنئي، مؤكدين أهمية تنظيمها، مع تجديد الدعوة إلى مشاركة جماهيرية واسعة في مراسم التشييع.