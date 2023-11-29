تحالف الحسم: نعمل على فتح كل ملفات فساد الحلبوسي

تحالف الحسم: نعمل على فتح كل ملفات فساد الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف حسم عبد الوهاب البيلاوي، الأربعاء، ان أهالي الانبار يتطلعون الى فتح ملفات فساد جديدة من قبل الأجهزة القضائية وهيئة النزاهة واتخاذ قرارات شجاعة حيالها، على غرار قرار المحكمة الاتحادية بإقالة الحلبوسي من المنصب.وقال البيلاوي في حديث صحفي، ان “الجمهور الانباري يتطلع الى عدم توقف المحكمة الاتحادية عند قضية اقالة محمد الحلبوسي فقط وانما هناك ملفات كبيرة أخرى تتعلق بسرقة القرن والأراضي السكنية في الانبار والتلاعب في بيانات التقاعد داخل المحافظة”.وأضاف ان “حزب الحلبوسي في الانبار لديه السطوة والسلطة، وهو المسؤول عن العديد من الملفات المذكورة، مايحتم على الجهات القضائية تناول هذه الملفات وفتحها والتحقيق فيها وإصدار الاحكام الخاصة بها”.وبين ان “المحكمة الاتحادية ومن خلال قرار اقالة الحلبوسي وانهاء عضويته من مجلس النواب فأنها اخذت دورها الشجاع والصلب في الحفاظ على العملية السياسية الديمقراطية، في وقت يأمل فيه الجميع ان تتحرك هيئة النزاهة للتحقيق في مجموعة ملفات مهمة داخل المحافظة”.

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