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وزير المالية:أسبقية الموازنات للدفاع والداخلية
هههههههه ..الأعرجي لهنية:سنحرر فلسطين تحت راية خامئني والسيستاني
الإقاليم النيابية:بعض الكتل السياسية قامت بشراء آلاف البطاقات الانتخابية لغرض التزوير
تحالف الحلبوسي:مشروع صالح لاستراد الأموال المهربة ” دعاية انتخابية”!
العراق وجورجيا يؤكدان على التعاون في مكافحة الإرهاب
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وزير المالية:أسبقية الموازنات للدفاع والداخلية
بعد مرور سنة على منصبه ..وزير الصناعة:لدينا “خطة لتطوير الصناعة”
نائب كردي يطالب شمول المسؤولين الأكراد في الإقليم بقانون استرداد الأموال المهربة
وزير الزراعة يعلن عن “قرب” الوصول للإكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية
القانونية النيابية:الحكومة طعنت بقانون الموازنة بالمواد التي تمَّت اضافتها من قبل البرلمان
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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- متابعات خاصة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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