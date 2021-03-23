تحالف الحلبوسي” زعلان”من قرار إلغاء انتخابات الخارج

تحالف الحلبوسي” زعلان”من قرار إلغاء انتخابات الخارج
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في تحالف القوى العراقية، علي العيساوي، الثلاثاء (23 آذار 2021)، رفض تحالفه قرار مفوضية الانتخابات القاضي بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج.وقال العيساوي في حديث صحفي، “اننا نقف بالضد تهميش صوت أي عراقي، وحرمانه من المشاركة بالعملية الانتخابية في خارج العراق”.وتابع “الجالية في الخارج التي حرمت من التصويت هي من المكون السني والكردي، وهذا يؤثر على جماهير القوى السياسية من هذه المكونات”.وبين، أن “خوف المفوضية من تزوير أو التلاعب بانتخابات الخارج لا مبرر له، فعليها جعل تصويت الخارج وفق نظام البطاقة البايومترية، للحفاظ على نزاهة الانتخابات وعدالتها بدل إلغائها وحرمان العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري”.وفي وقت سابق من اليوم، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلغاء انتخابات الخارج، مبينة أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية.وفي وقت سابق من اليوم رحب القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية العراقية أثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، بقرار مفوضية الانتخابات بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، فيما أكد أن القرار مهني.وقال النجيفي، في حديث صحفي، ان “قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، هو قرار مهني، فمع الدوائر المتعددة، يكون من المستحيل فتح هذا العدد من صناديق الاقتراع في السفارات والدولة المختلفة، ففي كل دول نحتاج الى فتح مئات الصناديق، وهذا الامر غير ممكن”.وبين انه “الكل يعلم أن كل الانتخابات التي جرت في السابق للعراقيين في الخارج كان يشوبها تزوير كبير وهناك عدد من النواب لم يصلوا الى البرلمان الا من خلال عمليات تزوير نتائج انتخابات الخارج، ولهذا قرار المفوضية، اليوم، مهني”، لافتا إلى أن “هذا القرار سوف يتضرر منه بعض النواب الذين بنوا فوزهم على أصوات الخارج”.

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