تحالف الحلبوسي لتحالف الخنجر:نأمل من تحالفكم الجديد ” خدمة الشعب العراقي وليس إيران”

تحالف الحلبوسي لتحالف الخنجر:نأمل من تحالفكم الجديد ” خدمة الشعب العراقي وليس إيران”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علّق تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، يوم الخميس، على تشكيل سياسي جديد يضم قوى سنية ضمن مظلة تحالف “عزم” بزعامة  الولائي خميس الخنجر.وقال المتحدث باسم “تقدم، يحيى المحمدي، في بيان : “تابعنا في (تقدم) تشكيل تحالف (عزم) واذ نبارك لهم ونشد على ايديهم فاننا نتمنى ان يكون التشكيل الجديد خطوة باتجاه تحقيق طموحات ومصالح الجماهير وليس إيران وأذرعها في العراق”.وتمنى المحمدي أن يكون التحالف الجديدة خطوة “لإشاعة الاستقرار بديلا عن التشنج والازمات وعاملا في التسريع بانتهاء الترتيبات اللازمة للاستحقاقات الانتخابية”.وأُعلن اليوم الخميس في العاصمة العراقية بغداد عن تحالف سياسي جديد يترأسه زعيم تحالف “عزم” خميس الخنجر.ويضم التحالف خمس قوى سياسية وهي: تحالف عزم، كتلة حزب الجماهير، حركة حسم للإصلاح، نواب من كتلة العقد الوطني، التحالف العربي في كركوك.ووفقا للقيادي في تحالف “عزم” سالم العيساوي خلال مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة بغداد، فإن هذا التحالف يضم 34 مرشحاً فائزاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشيرا الى أن هذا التحالف يمثل المناطق السنية في العراق.وفي السياق نفسه، أفاد مصدر سياسي مطلع ،ان الخنجر دفع مليون دولار لكل فائز سني ينتمي لتحالفه بغية الحصول على الرئاسة البرلمانية وحقيبة الدفاع ليعيد الأموال التي دفعها من سرقة المال العام وتحالفه مع الأحزاب الإيرانية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *