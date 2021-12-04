تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال حزب خميس الخنجر عزم , السبت , ان شروع الحزب باجراء التحالفات مع الأحزاب الأخرى بعد تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج الانتخابية وسينطلق حال اعلان التصديق على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية , مشيرا الى ان حزبنا سيكون كتلة له كيانه الخاص .وقال المتحدث باسم الحزب محمد نوري عبد ربه في تصريح صحفي , ان ” تحالف عزم وتقدم لن يتفقا على تشكيل لجنة مشتركة باجراء التفاهمات مع القوى السياسية الشيعية او الكردية وان لكل واحد منهما وجهات نظر تختلف عن الاخرى عدا مشتركات التي تخص المكون”, مبينا ان “تحالف عزم سيشرع باجراء تفاهمات مع القوى السياسية حال اعلان التصديق على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية ” .وأشار عبد ربه الى ان ” تحالف عزم كتلة سياسية لها كيانها الخاص وستجري التفاهمات بمفردها دون ان تشترك مع تقدم او غيرها بوفد موحد” .