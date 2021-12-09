تحالف الخنجر: رئاسة البرلمان ستكون من “حصتنا”

تحالف الخنجر: رئاسة البرلمان ستكون من “حصتنا”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف الولائي خميس الخنجر , الخميس , ان تحالفه ارتفع عدده وستكون الرئاسة البرلمانية من حصته .وقال المتحدث باسم تحالف الخنجر  (محمد نوري عبد ربه) بان ائتلافنا سيتجاوز 33 مقعدا حيث انضمت قوى سياسية فائزة بالانتخابات للتحالف إضافة لعدد من المرشحين الفائزين من المستقلين من مختلف المحافظات”، مؤكدا أن تحالفه “يتطلع لرئاسة مجلس النواب في دورته المقبلة”.

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