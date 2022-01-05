تحالف الخنجر يدعو التيار الصدري إلى الإنضمام للإطار التنسيقي!!

تحالف الخنجر يدعو التيار الصدري إلى الإنضمام للإطار التنسيقي!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب تحالف عزم، الأربعاء، عن أمله بحصول اتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري, مشيرا الى قوى الاطار التنسيقي دائما تسعى الى عدم التفريط او انقسام البيت الشيعي.وقال القيادي بالتحالف اياد الجبوري في تصريح  صحفي , ان ” تحالف عزم ومن خلال لقاءاته مع قوى الاطار والتيار الصدري اكد للاثنين بوجوب إيجاد اتفاق بينهما وتوحيد صف البيت الشيعي ككتلة اكبر في البرلمان المقبل لأن توحيد البيت الشيعي يمثل قوة لجميع المكونات ” .وأضاف، أن “قوى الاطار دائما تحرص على ان لا يتفكك البيت الشيعي الى قوتين او اكثر لان ذلك ليس بمصلحة المكون ولا بمصلحة بقية المكونات ودليلنا ان قوى الاطار بذلت جهدا كبيرا عندما اعلن زعيم التيار الصدري انسحابه من الانتخابات حيث قامت قوى الاطار بالضغط على السيد مقتدى الصدر للتراجع عن قراره وفعلا نجحت مساعي الاطار”.وتوقع الجبوري، ان “يكون القرار السياسي والأمني والاقتصادي في المرحلة المقبلة تشارك فيه جميع القوى وهذا لن يحصل الا بحكومة توافقية التي يطالب بها السنة والكرد وقوى الاطار التنسيقي ” . 

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