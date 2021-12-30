تحالف الخنجر يرفض تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث

تحالف الخنجر يرفض تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف العزم، اليوم الخميس، عن حظوظ تجديد الولاية للرئاسات الثلاث.واشار عضو التحالف محمد نوري العبد ربه، في حديث صحفي، إلى “وجود اتفاق سياسي على عدم تجديد الولاية لاي من الرئاسات الثلاث”، موضحا ان “هذا الامر متفق عليه بين قوى الاطار التنسيقي والكتل الكردية “.واكد العبد ربه، ان “هذه الجهالت لها مقاعد ذات قيمة ولها وزنها في مجلس النواب المقبل”، لافتا إلى انه “حتى هذه اللحظة فإن التوجه هو نحو عدم التجديد لاي من الرئاسات الثلاث”.

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