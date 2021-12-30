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- شبكة اخبار العراق
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مصدر سياسي:انشقاقات داخل تحالف الخنجر جراء تجديد الولاية الثانية للحلبوسي
شخصيات كردية:أمريكا أساس دمار العراق بعد تسليمه لإيران الإرهاب
تحالف الخنجر يرفض تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث
ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي سيشكل الكتلة الأكبر بدون التيار الصدري!!
وزارة النفط توقع إتفاقا مع شركة (cncec)الصينية لاستثمار مصفى الفاو بطاقة 300 ألف برميل يومياً
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- عربية ودولية
“التقية” الإيرانية أمام التحفظ الأمريكي بشأن مفاوضات الملف النووي الإيراني
“سئمنا الجهل” من شعارات تظاهرة الأفغانيات في كابول
لبنان.. يوم 15 آيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة
الصومال ..تجميد عمل رئيس الوزراء بسبب ملفات فساد
التقية الإيرانية..إذا فشلت مفاوضات فيينا لن نرفع نسبة تخصيب اليورانيوم أعلى من 60%
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة النفط توقع إتفاقا مع شركة (cncec)الصينية لاستثمار مصفى الفاو بطاقة 300 ألف برميل يومياً
صالح:الحكومة المقبلة “قد” تخفض سعر صرف الدولار
إيران:قطع المياه عن العراق سيزيد من صادراتنا إلى 20 مليار دولار سنويا!
مصدر سياسي: الكاظمي خائن
صالح:مشروع قانون موازنة 2022 جاهز وسيرسل إلى البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة
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- رياضية
محمود:منتخبنا الوطني يستعد لبطولة ” كأس العالم”
نادي برشلونة يعلن عن تعاقده مع اللاعب فيران توريس
الاتحاد العراقي لكرة القدم:العاشر من الشهر المقبل موعداً لإنطلاق المرحلةِ الثانية من دوري الدرجة الأولى
تأجيل عدة مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
اليوم..إنطلاق الجولة (15) من الدوري العراقي الممتاز
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- تحقيقات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
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- متابعات خاصة
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
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- صورة وتعليق
الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
مصدر مسؤول:الكاظمي أغلق ملف محاولة اغتياله!
تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
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- اذاعة INN