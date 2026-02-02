تحالف السامرائي: نحن مع إيران ومن تختار لرئاسة الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن تحالف عزم بزعامة الإطاري مثنى السامرائي ، إياد الجبوري، اليوم الاثنين، التدخلات الأمريكية في الشأن الداخلي العراقي بـ”السابقة الخطيرة”، مؤكداً أن حراك اختيار رئيس الوزراء هو شأن وطني خالص.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “المحاولات الأمريكية لفرض إرادتها أو التدخل في مسار اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل تمثل تجاوزاً سافراً على السيادة العراقية”، مبيناً أن “هذا الملف يقع ضمن مسؤولية القوى السياسية الوطنية حصراً”.وأضاف أن “التدخل الخارجي، وتحديداً الأمريكي، في مفاصل الحكم والقرارات السيادية يعد سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها  “، مشيراً إلى أن “القوى السياسية عازمة على أن يكون خيار اختيار رئيس الحكومة القادمة إيرانيا بامتياز بعيداً عن الإملاءات الدولية التي لا تخدم مصلحة إيران”.وشدد الجبوري على “ضرورة احترام الإرادة الإيرانية .

