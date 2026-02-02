تحالف السامرائي: نحن مع إيران ومن تختار لرئاسة الحكومة المقبلة

آخر تحديث:
الأمانة العامة: السوداني يرغب في استمراره بالحكومة ويعتذر عن أداء اليمين الدستورية كنائب
كتلة السوداني: تمسكنا بالمالكي لكونه مجاهد مقاوم ولـ” نزاهته العالية”!!!
خبير قانوني يعتزم تقديم دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية لحل مجلس النواب لتجاوزه التوقيتات الدستورية
وزير الخارجية: لا موازنة للعراق لا للعام الماضي ولا للحالي المهم رواتب الإقليم!
السوداني يترجى البارزاني في حسم منصب رئيس الجمهورية لتمرير خراب العراق المالكي
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نائب أمريكي للإطار: اختبروا حظّكم، وانظروا ماذا سيحدث؟ بالإصرار على بقاء المالكي
رشيد يصادق على تعيين الميليشياوي (علي تركي) محافظاً لبابل
الإطار الإيراني: عسى يموت الشعب العراقي من الجوع المهم الزعامة وانتفاخ الجيوب
الدكتاتوري الطائفي المالكي: طز بأمر ترامب سأبقى في منصبي حتى الموت!!
نائب أمريكي: موقف بلادي غير قابل للتفاوض في تحرير العراق من إيران
