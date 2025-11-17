تحالف السوداني الحشدوي ينفي انسحاب أعضائه الفائزين والانضمام الى كتل أخرى

يذكر ان مكونات تحالف السوداني من ميليشيات الحشد الشعبي المتمثلة برئيس الحشد الشعبي فالح الفياض المعاقب امريكيا وزعيم ميليشيا جند الامام احمد الاسدي المعاقب امريكيا وميليشيا انصار الله الاوفياء المصنفة بالارهاب من قبل امريكا وميليشيا كتائب سيد الشهداء المصنفة ارهابيا من قبل أمريكا أيضاً وغيرها.