تحالف السوداني الحشدوي ينفي انسحاب أعضائه الفائزين والانضمام الى كتل أخرى

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى ائتلاف الإعمار والتنمية الحشدوي، برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم، صحة الأنباء المتداولة حول انسحاب أي من نوابه الفائزين والانضمام إلى كتل سياسية أخرى.وقال القيادي في الائتلاف محمد السامرائي، في حديث صحفي: “ننفي الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول انسحاب أي من النواب الفائزين المنتمين إلى الائتلاف، فهذه الأخبار عارية عن الصحة وتهدف إلى التشويش على مسار الائتلاف المتماسك وبرنامجه الوطني”.وأضاف: “نؤكد بشكل قاطع أن جميع النواب الفائزين ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية ملتزمون بموقف الائتلاف الموحد وبرنامجه السياسي وختم بالقول: على وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة.وتأتي هذه التصريحات فيما تتزايد الشائعات حول تحركات النواب الفائزين بعد الانتخابات في ظل سباق محموم بين الكتل لتشكيل تحالفات الأغلبية في البرلمان الجديد.يذكر ان مكونات تحالف السوداني من ميليشيات الحشد الشعبي المتمثلة برئيس الحشد الشعبي فالح الفياض المعاقب امريكيا وزعيم ميليشيا جند الامام احمد الاسدي المعاقب امريكيا وميليشيا انصار الله  الاوفياء المصنفة بالارهاب من قبل امريكا وميليشيا كتائب سيد الشهداء المصنفة ارهابيا من قبل أمريكا أيضاً وغيرها. 

