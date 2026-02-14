تحالف السوداني 56 يجدد تمسكه بالمالكي لرئاسة الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت كتلة الإعمار والتنمية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، السبت، تأكيده على ثبات موقف الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الوزراء، فيما اشار الى ان الاطار بانتظار دخان  الكرد لإعلان المالكي رئيساً للحكومة المقبلة . وقال المتحدث باسم الكتلة فراس المسلماوي في تصريح صحفي، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مازال هو المرشح الوحيد والأساسي للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة”، مبينأً أنه “بمجرد حسم منصب رئاسة الجمهورية سيتم المضي بإجراءات تكليف المالكي مباشرة دون تأخير”.وأضاف ، أن “الإطار التنسيقي يدير قراراته وفق نمطين ثابتين إما الإجماع الوطني داخل القوى المنضوية فيه، أو الاعتماد على رأي الأغلبية في القضايا الاستراتيجية”.مؤكدا أن “الإطار مازال يواصل ضغطه واتصالاته مع القطبين الكرديين لإنهاء الانسداد والدفع باتجاه التوافق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية لضمان المضي بالاستحقاقات الدستورية”.وحول الحراك الكردي، أشار المسلماوي إلى أن “ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن وجود اتفاق نهائي بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني غير دقيق”، لافتاً إلى أن “المعلومات الواردة من المصادر الكردية لم تؤكد ذلك حتى الآن”.

