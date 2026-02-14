تحالف السوداني 56 يجدد تمسكه بالمالكي لرئاسة الحكومة المقبلة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب: جمع تواقيع نيابية لاستضافة رئيس هيئة الاستثمار لفساده
حزب بارزاني: نمنح كل مناصبنا في بغداد إلى حزب طالباني مقابل تخليه عن رئاسة الجمهورية
نائب: حكومة السوداني فاشلة وفاسدة ويجب مراجعة قراراتها
الإطار الإيراني: طز بأمر ترامب ..المالكي سيبقى مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة!
حزب طالباني:الأحزاب الكردية تدعم مرشحنا لرئاسة الجمهورية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث متوقفة على حجم الضربات الامريكية على ايران
ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء .. عودة الحرب بين جيش يزيد والحسين
الزعيم الأوحد نوري المالكي الأول و نقيضه نوري المالكي الثاني في مراحله السياسية المختلفة
الحشد الشعبي ضحية عراقية في محراب ولاية الفقيه
ماذا تبقّى من مفهوم الدولة في العراق؟
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر مطلع: صراع الحرامية على مطار النجف بين المالكي والحكيم
على أساس أكو كهرباء..وزارة الكهرباء: ارتفاع نسبة الجباية إلى 44%
ائتلاف إللا قانون: المالكي رئيساً للحكومة المقبلة حتى الوفاة رغم أنف أمريكا!!
إيران: الشعب العراقي خادم ومطيع لمشروع ثورة الإمام خميني ولن نتنازل للمطالب الأمريكية
تركيا:لا نسمح لميليشيا الحشد بدعم المنظمات الكردية الإرهابية في سنجار
