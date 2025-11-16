تحالف السيادة:الشمري المرشح الأفضل لرئاسة الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف السيادة أحمد فواز الدليمي، اليوم الأحد، عن توصل القوى السياسية السنية والشيعية إلى موقف موحد يقضي باختيار وزير الداخلية الحالي، عبد الأمير الشمري، لتولي منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.وقال الدليمي في تصريح صحفي، إن “الحراك السياسي الشيعي-السني أفضى إلى إجماع على اختيار وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري لرئاسة الحكومة، بالتنسيق مع أغلب الكتل والأحزاب الشيعية، مع مفاتحة القوى الكردية حول هذا الإجماع”.وأضاف أن “حوارات تشكيل الحكومة المركزية بدأت بشكل مبكر في أجواء بعيدة عن الخلافات السابقة بشأن آلية الاتفاق على تولي منصب رئيس الوزراء”.وبين أن “الشمري يحظى بمقبولية كبيرة لدى معظم التحالفات السياسية السنية والشيعية والكردية نتيجة قيادته الناجحة في إدارة الملف الأمني”، مؤكداً أن “طرح اسمه لم يلقَ أي اعتراض من قبل التحالفات السياسية”.

