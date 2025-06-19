تحالف العامري يطالب باصدار فتوى لمهاجمة إسرائيل لنصرة إيران

تحالف العامري يطالب باصدار فتوى لمهاجمة إسرائيل لنصرة إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف الفتح بزعامة الضمير الايراني هادي العامري الإيراني  المدعو علي الفتلاوي ،الخميس، ان “التعدي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تعتبر هي المدافع عن بيضة الإسلام الحنيف ، وإن كانت هي المتصدية”، مشيراً إلى “ضعف القرار الإسلامي السني الكريم يعطي انطباعا أن البيانات والفتاوى الشيعية هي صاحبة الصوت الأعلى”.ورأى الفتلاوي أن “التعدي على آية الله القائد الإسلامي الخامنئي يعد تعدياً على الإسلام، باعتباره شخصية دينية يأتم بها ملايين المسلمين، كما هو الحال مع المرجع الأعلى علي السيستاني”.وطالب بإصدار فتوى من السيستاني لمهاجمة إسرائيل تحت زعامة هادي العامري والحشد الشعبي.

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