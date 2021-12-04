تحالف العراق المستقل:نرفض تشكيل حكومة توافقية

تحالف العراق المستقل:نرفض تشكيل حكومة توافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد تحالف العراق المستقل، اليوم السبت، موقفه من تشكيل الحكومة المقبلة.وقال عضو التحالف حيدر شمخي، في حديث صحفي، إن “جميع الحركات والكتل الوطنية والمستقلة تدفع وتطمح لتشكيل حكومة اغلبية سياسية”.وأضاف شمخي، أن “تحالفه يرفض بشكل قاطع تشكيل ما يعرف بالحكومة التوافقية، فهذا يعني اعادة ضياع المسؤولية وبالتالي فان الجميع يشترك والجميع يتنصل”.وأشار إلى أن “المستقلين لغاية الان ينتظرون شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها فبشكل واضح واكيد انهم لن يشاركوا بحكومة تشبه السابقات “.

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