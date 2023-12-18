تحالف العزم:إحالة نصف مشاريع 2023 خلال الأسبوعين التي سبقت الانتخابات المحلية

تحالف العزم:إحالة نصف مشاريع 2023 خلال الأسبوعين التي سبقت الانتخابات المحلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادية بتحالف العزم نجاة الطائي، اليوم الاثنين (18 كانون الاول 2023)، عن استنزاف دوائر الدولة بسبب “حمى الانتخابات”، فيما بينت ان المشاريع خلال عام 2023 احيلت نصفها خلال فترة الاسبوعين التي سبقت الانتخابات.وقالت الطائي في حديث  صحفي، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اصدر 3 توجيهات مباشرة لمنع استغلال إمكانيات وموارد الدولة في الحراك الانتخابي لكن الحقيقة بأن كل شيء مباح من قبل القوى المتنفذة والمهيمنة على القرار في بعض المحافظات لدرجة بان هناك استنزافا للدوائر هو الأكبر في كل الدورات الانتخابية”.واضافت، ان “إجمالي المشاريع التي احيلت او أنجزت خلال الاسبوعين الماضيين يعادل نصف ما أنجز خلال 2023 في صورة تعبر عن الاستغلال الكبير لإمكانيات الدولة وإحالة مشاريع بعضها دون اي جدوى اقتصادية لان الهدف منها الكسب الانتخابي ليس الا”.وأشارت الطائي الى ان “عدم منح اجازة مبكرة لكل موظف مرشح، خطأ تتحمل وزره حكومة السوداني لان هناك من استغل سطوته في الحكومة والترويج لنفسه من خلال مؤسسات ودوائر الدولة وبطرق مختلفة”.

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