تحالف العزم:إنهاء عضوية الحلبوسي انتصار حقيقي للقضاء

تحالف العزم:إنهاء عضوية الحلبوسي انتصار حقيقي للقضاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، صدور قرار قضائي بإنهاء مشاركة حزب تقدم عن الانتخابات المقبلة بعد عزل رئيسه محمد الحلبوسي بتهم التزوير. وقال الملا في حوار متلفز ، ان ” قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي انتصار حقيقي  وهو يجب أن يدرس بمدارس القضاء”. واضاف ان ” الحلبوسي أصبح من الماضي ويخضع لسلطة القانون، حيث سيتم  شطب حزب تقدم من انتخابات مجالس المحافظات قانونيا بسبب اتهام رئيسه بالتزوير”. واشار الى ان “الحلبوسي أصغر من أن يتسلم منصبا أكبر منه وان جميع الكتل السنية رحبت بقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي وهذا يحدث لأول مرة بالإجماع”.وكانت المحكمة الاتحادية قررت يوم امس انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد النطق في قضية النائب السابق ليث الدليمي,

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