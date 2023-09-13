تحالف العزم:الأحزاب الكردية قامت باستقدام أكراد إيران وسوريا وتركيا لتوطينهم في كركوك

تحالف العزم:الأحزاب الكردية قامت باستقدام أكراد إيران وسوريا وتركيا لتوطينهم في كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أتهم المتحدث باسم تحالف العزم عزام الحمداني، الأربعاء، الأحزاب الكردية باستقدام الاكراد الأجانب من تركيا وسوريا وإيران لتوطينهم في محافظة كركوك. وقال الحمداني في تصريح  صحفي، ان ” نحو نصف مليون أجنبي كردي تم جلبهم ومنح بعضهم الهوية العراقية من اجل الاستيطان في محافظة كركوك بالإضافة الى عدد مماثل من أربيل والسليمانية ودهوك”.وأضاف ان “ورقة الاتفاق السياسي لا تخدم كركوك نهائيا وان هناك إملاءات “كردية” على بعض الأحزاب العربية”. وأشار الى ان “تحالفه لم يكن طرفا في توقيع اتفاقية إعادة القوات الكردية الى كركوك كون المحافظة مستقرة بعد خطة فرض القانون وانهاء وجود أي قوات غير رسمية”.وشهدت محافظة كركوك توترات امنية خطيرة بعد قيام مسلحين باطلاق الرصاص الحي على خيام المعتصمين امام مقر قيادة العمليات والرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة الى كركوك.

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