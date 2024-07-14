تحالف العزم:فشل تدوير منصب محافظ كركوك

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- شبكة اخبار العراق
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الطالباني يعلن عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى من الاسايش خلال اشتباكات مع عناصر داعش
الأمن النيابية تدعو حكومة البارزاني بدخول قوات اتحادية مع البيشمركة لتأمين الحدود مع تركيا
اليوم .. أسعار صرف الدولار= 151250 ديناراً
نائب:طريق التنمية لم يبين نجاحه من فشله وهناك هالة إعلامية له غير مبررة
ائتلاف المالكي:الاحتلال التركي للعراق “عرى” التواجد الأمريكي وزيف الإتفاقية الإستراتيجية
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- عربية ودولية
مجلس النواب الأمريكي يستدعي مدير الخدمة السرية للإدلاء بشهادته بشأن محاولة اغتيال ترامب
بزشكيان:لن نسمح لأمريكا فرض سيطرتها على دول المنطقة
البيت الأبيض يسمح بإرسال قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل
ستارمر يرفض ضمان الالتزام بمعدل الإنفاق الدفاعي خلال فترته الأولى
أبو الغيط يدعو اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم .. أسعار صرف الدولار= 151250 ديناراً
نائب:طريق التنمية لم يبين نجاحه من فشله وهناك هالة إعلامية له غير مبررة
المالية:(41.5) تريليون ديناراً حجم نفقات الدولة خلال الأشهر الخمسة الماضية
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
بعد موت سوق العقارات في مصر..السوداني يستقبل المقاولين المصريين للعمل في العراق!
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- رياضية
اليوم..خمس مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اتحاد الكرة العراقي يرهن زيادة قيمة عقد كاساس على نتائج مباريات المنتخب في النهائيات الآسيوية
الاتحاد العراقي لكرة القدم:منتخبنا الوطني سيرتدي تجهيزات “أديداس”
العراق يستضيف بطولة غرب آسيا للشباب لكرة السلة
الربيعي:المنتخب العراقي للتنس جاهزاً لتصفيات كأس العالم
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- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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صورة من النفاق
هيا نضحك..تركيا:نحترم سيادة العراق لكن قواتنا تتوسع في احتلالها لشمال البلد
الحرس الثوري:بفضل حشدنا الشعبي وحكومته أصبح العراق سوقا للبضائع الإيرانية بنسبة 95%
نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
تحالف قيم المدني:حكومة السوداني أثبتت فشلها وهي جسراً لتحقيق مصالح الأحزاب
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- اذاعة INN