تحالف العزم:فشل تدوير منصب محافظ كركوك

تحالف العزم:فشل تدوير منصب محافظ كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف العزم في محافظة كركوك عزام الحمداني، اليوم الاحد، فشل اتفاق تدوير منصب المحافظ.وقال الحمداني في حديث صحفي، ان “هناك حاجة ماسة للإسراع بالاتفاق على مناصب مجلس المحافظة”.وأضاف ان “اي عملية اجتثاث أي طرف سياسي ممثل في كركوك، ستكون له تداعيات خطيرة على المحافظة”.وعد،  ان “الخطوة الأهم في مجلس المحافظة ان تكون هناك شراكة بين الكتل السياسية الممثلة بهدف إدارة كركوك بصورة صحيحة”.

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