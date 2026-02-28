تحالف العزم الإطاري يجدد دعمه لبقاء المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف عزم محمد الدليمي، اليوم السبت، عن تمسك قيادات التحالف بمرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي والتصويت لصالحه خلال جلسة انتخاب رئيس الوزراء الجديد.وقال الدليمي في تصريح صحفي، إن تحالف عزم وشخصيات سنية بارزة أبلغت المالكي، خلال اجتماع عقد مؤخراً، موافقتها على التصويت لصالحه في جلسة انتخاب رئيس الوزراء المقبل، دون الالتفات إلى نتائج محادثات ممثل الرئيس الأميركي الخاص إلى العراق توم باراك، باعتبار أن اختيار رئيس الحكومة شأن داخلي عراقي.وأضاف أن “القوى السياسية السنية المعتدلة، والرافضة لتوجهات محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ، أبدت استعدادها للتصويت لصالح مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء”.وأوضح أن “موقف القوى السنية يأتي بهدف تسهيل عملية تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن هذا التوجه أعقب اجتماعاً عقده المالكي، يوم أمس، مع مثنى السامرائي رئيس تحالف عزم وعدد من القيادات السنية”.

