تحالف العزم: القوى السنّية ستحصل على مناصبها في الحكومة المقبلة

تحالف العزم: القوى السنّية ستحصل على مناصبها في الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو تحالف العزم، نجاة الطائي، الخميس، أن القوى السنية وصلت إلى تفاهمات شبه نهائية بشأن طبيعة مشاركتها في الحكومة المقبلة، ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية. وقالت الطائي في حديث صحفي، إن “المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية توصل إلى تفاهمات شبه نهائية حول آلية المشاركة في الحكومة المقبلة، من خلال ما سيخصص لها من حقائب وزارية، حيث ستكون القوى السنية في موقع تقديم المرشحين لتلك الحقائب”.وأضافت أن “الأجواء داخل القوى السنية إيجابية، ولا توجد خلافات جوهرية في الرؤى، ما يجعل تمرير هذه التفاهمات أمراً سهلاً ودون تعقيدات”، لافتة إلى أن “القوى السنية تترقب موقف الإطار التنسيقي بشأن إعلان مرشحه لرئاسة الحكومة، باعتبار ذلك يمثل الخطوة الحاسمة للدخول في المرحلة الأخيرة من تشكيل الحكومة”.وأشارت الطائي إلى أن “المرحلة المقبلة من تشكيل الحكومة يُتوقع أن تتسم بالمرونة والانسيابية، كما أن حسم التصويت على منصب رئيس الجمهورية لن يستغرق وقتاً طويلاً، في ظل وجود تفاهمات قد تتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة”، مؤكدة أن “الحسم النهائي سيكون عبر التصويت داخل مجلس النواب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *