تحالف العزم: المناصب ستوزع حسب المحاصصة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف العزم صلاح الدليمي، ان المناصب ستوزع بين الأحزاب والكتل الفائزة على أساس المحاصصة. وقال الدليمي في حديث صحفي، ان “آلية توزيع المناصب الوزارية بين الكتل والأحزاب الفائزة ستحتسب على أساس النقاط التي يمتلكها كل حزب بحسب المقاعد البرلمانية التي حصل عليها والمحاصصة”.وأضاف ان “حزب تقدم قد حظي بمنصب رئيس مجلس النواب، في حين ان تحالف العزم يعتبر الثاني من حيث عدد المقاعد داخل البيت السني، وسيحصل على المناصب الوزارية بحسب استحقاقه الانتخابي وعلى أساس النقاط التي لديه”.وبين ان “الحديث والمعلومات المتداولة حول وجود محاولات وترضيات مازالت غير موجودة على ارض الواقع بعد انسحاب العزم من المنافسة على منصب رئيس مجلس النواب، وبالتالي فأن هناك حرص لضمان الحصول على الاستحقاق الانتخابي بالكامل”.

