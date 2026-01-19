تحالف العزم: حصص المناصب في الحكومة المقبلة لم تقرر بعد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف العزم صلاح الدليمي، عدم طرح ملف الوزارات التابعة للمكون السني او التفاهم حولها في الوقت الراهن، لافتا الى ان البيت السني ينتظر حسم اختيار رئيس الوزراء من اجل البدء بالتفاوض مع الرئيس الجديد والاطار التنسيقي. وقال الدليمي في حديث صحفي، ان “البيت السني لم يحدث داخله اتفاقا قطعيا على توزيع الحقائب الوزارية المخصصة للمكون، اذ مازال السنة ينتظرون البيت الشيعي وما سيتمخض عن اجتماعاته بخصوص اختيار رئيس الوزراء الجديد”.وأضاف ان “التفاوض سيجري بين المكونات حول الوزارات وخصوصا الوزارات الستة التابعة للمكون السني، حيث سيتم حسم المسميات الوزارية والوزارات التي سيحصل عليها السنة عبر التفاوض والتفاهم مع رئيس الوزراء المقبل”.وبين ان “التفاهمات ستكون حاضرة بين المكون السني والاطار التنسيقي بخصوص الوزارات وآلية توزيع الحصص ولكن هذا الامر مرتبط بحسم اختيار رئيس الوزراء أولا، ومن ثم يتم التفاهم على الحقائب الوزارية”. 

