تحالف العزم :ما تأمر به إيران ينفذ من قبلنا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف عزم فواز محمد الدليمي ،السبت، ان  تحالف العزم ابلغ المجلس الوطني السني موقفه المؤيد لمرشح الاطار الإيراني نوري المالكي وقال الدليمي في تصريح صحفي، ان ” تحالف العزم مع ما أمرت به إيران بشأن مرشحها لرئاسة الحكومة  العراقية المقبلة، وأضاف ان” القوى السياسية السنية المعتدلة والرافضة لتوجهات رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة السابق خميس الخنجر مستعدة للتصويت لصالح مرشح رئيس الوزراء الذي يختاره الإطار الشيعي.

