تحالف العزم يجدد دعمه للمشهداني لرئاسة البرلمان

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية:استمرار التحقيق في التلاعب بجداول موازنة 2024
خبيراقتصادي:(198) مصفى نفطي غير رسمي في الإقليم يعتمد على تهريب النفط
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
المالية النيابية:استجواب محافظ البنك المركزي بعد ” الزيارة الأربعينية”
لبنان تشكر إيران بالإيعاز لحكومتها في العراق برفع كميات النفط المرسلة لها للتغذية الكهربائية
-
- رياضية
مصدر رياضي:إعفاء الأمين المالي لاتحاد كرة القدم لعدم تملكه شهادة تخصصية
تعيين الإسباني(رافائيل بول) مدربا مساعداً للمنتخب الوطني العراقي
الشهر المقبل..منتخب شباب العراق في بانكوك استعدادا لتصفيات كأس آسيا
منتخب العراق للسيدات لكرة القدم في المركز 172 عالمياً من أصل 194 منتخبًا
7 أندية عراقية تتعاقد مع لاعبين محترفين ومحليين
-
- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
لبنان تشكر إيران بالإيعاز لحكومتها في العراق برفع كميات النفط المرسلة لها للتغذية الكهربائية
الزراعة النيابية:رغم كل التنازلات التي قدمها السوداني لتركيا لم تستجيب لتزويد العراق بحصته العادلة من المياه
نائب:اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب السوداني
حزب الدعوة:عار على البرلمان العراقي زيادة رواتب نوابه
بالوثائق..نائب يطالب بإلغاء قرار زيادة رواتب النواب
-
- اذاعة INN