تحالف العزم يجدد دعمه للمشهداني لرئاسة البرلمان

تحالف العزم يجدد دعمه للمشهداني لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، الثلاثاء ، ان تحالفي عزم والسيادة ما زالا  عند موقفهما بدعم النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب.وقال الفارس في تصريح صحفي، إن ” القرار الذي اتخذه تحالفي عزم والسيادة بدعم النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب لازال قائما وليس هناك اي تراجع عن القرار للان”.وأضاف، ان ” استمرار ثبات التحالفين بدعم المشهداني سيهل الخروج من ازمة تسمية مرشح واحد لمنصب رئاسة البرلمان”.

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