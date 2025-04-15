تحالف العزم يرفض تقسيم نينوى إلى محافظات طائفية وعرقية

تحالف العزم يرفض تقسيم نينوى إلى محافظات طائفية وعرقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب تحالف العزم ، الثلاثاء، عن رفضه القاطع للمحاولات التي جرى طرحها خلال جلسة مجلس النواب، بشأن استحداث محافظات جديدة من جسد محافظة نينوى، بما يشمل تلعفر وسهل نينوى وسنجار، بذريعة الاستئناس بتجربة تحويل حلبجة إلى محافظة.وأكد التحالف في بيان ، أن “هذا التوجه لا يمثل إرادة أبناء نينوى، ويُعد طرحاً غير مسؤول وتمهيداً متعمداً لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية، ويفتح الباب أمام تغيير ديموغرافي مرفوض”.كما شدد على أن مثل “هذه الملفات يجب أن تُناقش حصراً عبر ممثلي المحافظة الشرعيين، وضمن السياقات الدستورية، وليس عبر توصيات سياسية لا تحظى بقبول محلي”.وحذّر تحالف العزم من أن “تمرير مثل هذه الطروحات خارج الأطر القانونية سيمثل تهديداً لوحدة نينوى والسلم المجتمعي”، داعياً “جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على وحدة المحافظات والنسيج الوطني للعراق”.

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