تحالف الفتح:أعداد موظفي الإقليم غير حقيقية

تحالف الفتح:أعداد موظفي الإقليم غير حقيقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني ،الاثنين، أن مماطلة حكومة الإقليم بتوطين الرواتب تدل على أن أعداد الموظفين غير حقيقية.وقال السلطاني في تصريح صحفي، أن الأعداد المعلنة غير حقيقية والمصارف المراد التوطين فيها امام تحدي كبير بتدقيق البيانات”، مشيرةً إلى أن “عملية التوطين تتطلب وقتا وجهدا كبيرين كون أعداد الموظفين تثير الشكوك”.وتابعت ان، “بيانات الموظفين يجب ان تخضع لفحص النزاهة وديوان الرقابة المالية حتى يتم تدقيقها واعتمادها بشكل رسمي”، منوهةً الى ان هناك جهل معلوماتي كبير حول الأرقام المصرح بها من قبل حكومة الإقليم والوصول الى الرقم الحقيقي يجب التأكد منه”.وأتمت السلطاني حديثها: ان “عدم موافقة حكومة الإقليم على القبول بمصارف عراقية تابعة للحكومة الاتحادية هو عرقلة للتوطين تكمن خلفها غايات فساد كبيرة”، مؤكدةً ان “موظفي الإقليم يجب ان ينطبق عليهم ما ينطبق على أي موظف عراقي”.وبحسب سياسيين أكراد أن توطين الإقليم في مصارف غير حكومية يحتاج وقت طويل كون أن الإقليم يرسل كل أسبوع 360، مما يعني ان في السنة الواحدة 17الف موظف في حين ان الاعداد المتفق عليها والمعلن عنها من طرف الإقليم هي 900 موظف.

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