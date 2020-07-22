تحالف الفتح:أمريكا تعمل على اِبعاد العراق عن إيران

تحالف الفتح:أمريكا تعمل على اِبعاد العراق عن إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-اعتبر عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يتمكن من اخراج الامريكان الا بضمان تطبيق ما يريدون تنفيذه في العراق.وقال البطيخ في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يستطيع اخراج القوات الامريكية من العراق بسهولة خلال الفترة المقبلة”، مضيفا أن “واشنطن تسعى لوجود قوات عراقية متمرسة تطبق ما تريده الولايات المتحدة في العراق”.وأوضح، أن “الجانب الأمريكي يريد ابتعاد العراق عن إيران نهائيا وغلق الحدود وايقاف التبادل التجاري بين البلدين”، داعيا الحكومة الى “مراعاة هذه الفقرة وتغليب مصلحة المواطن العراقي في الفترة الحالية”. 

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