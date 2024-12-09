تحالف الفتح:أمريكا وإسرائيل وتركيا وراء تغيير النظام في سوريا ويحذر من انعكاس التغيير على العراق

تحالف الفتح:أمريكا وإسرائيل وتركيا وراء تغيير النظام في سوريا ويحذر من انعكاس التغيير على العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ، الاثنين ،القوى السياسية والامنية ان تراقب الوضع في سوريا عن كثب لكون التداعيات المستقبلية للحالة السورية تنذر بصراعات داخلية كبيرة بين المجاميع الاجرامية بسبب اصطدام المصالح الخاصة والاجندات الخارجية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ، إن ” اسقاط النظام السوري بهذه السهولة والتمدد السريع في عموم محافظات السورية مخطط له من قبل الاجندات الامريكية والصهيونية والتركية” ، مبينا ان “الجماعات الاجرامية عديدة ومتعددة الاتجاهات والولاءات وبالتالي فأن نشوب الصراعات فيما بينها امر محتوم “.واضاف ان ” العراق يجب ان يكون حذرا ويراقب عن كثب للأوضاع في سوريا ، فضلا عن تكثيف جهوده في ضرب واستهداف الخلايا والحواضن الارهابية المتشتتة في هضبة حمرين وغيرها”.ودعا الفتلاوي القوى السياسية الى “عدم الوثوق بما يدعيه الارهابيين الذين بدلوا جلودهم ، لكن أفكارهم المتطرفة لازالت تعشعش في ادمغتهم ” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *