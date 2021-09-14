تحالف الفتح:إعادة (30) عنصر من المفسوخة عقودهم للحشد الشعبي!

تحالف الفتح:إعادة (30) عنصر من المفسوخة عقودهم للحشد الشعبي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن أعلن الناطق باسم تحالف الفتح، النائب أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن موافقة وزارة المالية بأمر وزيرها بمناقلة الأموال المخصصة لإعادة 30 ألف من أبناء الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم الى الخدمة.وقال الأسدي في بيان، إن “وزارة المالية وافقت بأمر من وزير المالية، بمناقلة الأموال المخصصة لإعادة 30 ألف من أبناء الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم”.يذكر ان الاف الخريجين  يطالبون بالتعيين منذ سنوات ووزارة المالية والكاظمي يردون عليهم ” لاتوجد أموال”.

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