تحالف الفتح:اجتماع الصدر العامري كان إيجابيا

تحالف الفتح:اجتماع الصدر العامري كان إيجابيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف الفتح , الاحد , ان الاجتماع الذي جرى بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدر مقتدى الصدر مساء امس السبت كان إيجابيا ومثمرا, مبينا ان نتائج الاجتماع سيعرضها العامري على قوى الاطار في اجتماع قريب .وقال عضو التحالف النائب رفيق الصالحي في تصريح  صحفي , ان ” لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومقتدى الصدر كان اجتماعا إيجابيا ومثمرا وان رئيس التحالف سوف لن يعلن عما جرى الى حين اكتمال الأمور من خلال اتفاق مع قوى الاطار التنسيقي ” .وأضاف الصالحي، ان ” رئيس تحالف الفتح سيعرض نتائج مخرجات الاجتماع بينه وبين الصدر في اجتماع قريب جدا مع قوى الاطار التنسيقي”, مشددا على ان “الاطار سيبقى موحدا ولن تكون أي جهة خارج الاطار في تشكيل الحكومة المقبلة”.

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