تحالف الفتح:الإطار “حريص” على حل الخلافات السياسية السنّية لحسم أزمة الرئاسة البرلمانية

تحالف الفتح:الإطار “حريص” على حل الخلافات السياسية السنّية لحسم أزمة الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ عضو كتلة الفتح النيابية معين الكاظمي، اليوم الخميس، تحديد الاطار التنسيقي للعشرين من الشهر الجاري مدة نهائية للمكون السني للاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة البرلمان، بانه منطلق حرص من منه على استمرار العملية السياسية والتزامه بالاتفاق السياسي التي بنيت عليه .وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان ” الاطار حريص على خروج المكون السني من خلافاته والاتفاق على مرشح لشغل منصب رئاسة البرلمان بالاصالة اذ ان الدورة التشريعية الخامسة لم يبقى منها سوى سنة ونصف”.واضاف ان “لدى الاطار قناعة بان الاطراف السنية وصلت الى طريق مسدود، ولابد من تحديد موعد لدفع المكان السني باتجاه حسم الخلاف”.

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