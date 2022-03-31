تحالف الفتح:الإطار سيدعو جميع الكتل السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار

تحالف الفتح:الإطار سيدعو جميع الكتل السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، سهيلة السلطاني، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تخص مبادرة الإطار لإنهاء الأزمة السياسية. وقالت السلطاني، في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي تبنى مبادرة تم توجيهها الى جميع الكتل السياسية وليس للتحالف الثلاثي فقط”.وأضافت، أن “المبادرة تتضمن دعوة الجميع للجلوس الى طاولة حوار بهدف الخروج من الازمة السياسية وفتح الانسداد”.وتابعت، أن “هنالك استعداد لدى الكثير من القوى السياسية للتوافق مع الإطار التنسيقي كونه يمثل غالبية البيت الشيعي ولا يمكن اقصائه نهائياً”، مشيرة الى ان “الايام المقبلة ستشهد توافقات او تفاهمات تساهم بإنهاء الازمة”.واشارت الى ان “العراق يمر بوقت عصيب اقتصادياً وسياسياً ومن يدفع ضريبة هذا الامر هو المواطن لذلك لا توجد اي حلول سوى التفاهمات وتقديم التنازلات لأجل مصلحة البلد”.

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