تحالف الفتح:الإطار سيدعو جميع الكتل السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار

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الإطار التنسيقي:نحن لانبحث عن مناصب !!!!!!!!!
المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي سينجز خلال 15 يوماً
المطلك يطالب الحكومة بالزام البارزاني بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط والغاز
حزب الدعوة:الإطار هو الكتلة الشيعية الأكبر!
مصدر مسؤول ينفي طلب الصدر من برهم صالح الانسحاب من الترشح لرئاسة الجمهورية
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تركيا:المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول حققت بعض التقارب
التحالف العربي يعلن عن إيقاف العمليات العسكرية في اليمن
(7) دول أوروبية تمنع مواطنيها من القتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية
أوكرانيا تدرس المطلب الروسي “الحياد بجدية عالية”
الخزانة الأمريكية:فرض عقوبات على الصين ليس مناسباً في هذه المرحلة
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي سينجز خلال 15 يوماً
المطلك يطالب الحكومة بالزام البارزاني بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط والغاز
نائب:حراك نيابي لتجميد قرارات حكومة الكاظمي “المشبوه”
ائتلاف المالكي:أوروبا لن تتورط مع بارزاني بشأن تصدير النفط والغاز
العصائب:العراق لايمتلك الغاز الكافي والبارزاني يعلن عن تزويد العالم به!
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المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
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تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
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