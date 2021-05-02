تحالف الفتح:البرلمان لايثق بالكاظمي

تحالف الفتح:البرلمان لايثق بالكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاحد، ان حل مجلس النواب قبل يوم من اجراء الانتخابات المبكرة سببه عدم الثقة بالحكومة .وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “هناك انعدام ثقة بالحكومة التنفيذية”، مبينا ان “البرلمان ماض بعمله الرقابي والتشريعي لمنع الوزراء والمتنفذين في الدولة استغلال المال العام لأغراض انتخابية”.واضاف ان “البعض أراد حل مجلس النواب قبل ثلاثة اشهر من اجل استغلال المال العام للفوز في الانتخابات المقبلة”.وأشار إلى أن “ العراق يسير نحو التازم السياسي بسبب غياب ثقة الكتل السياسية من جهة والحكومة من جهة أخرى

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