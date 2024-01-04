تحالف الفتح:التهديدات الأمريكية لمقرات الحشد ستواجه برد عنيف

تحالف الفتح:التهديدات الأمريكية لمقرات الحشد ستواجه برد عنيف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس، ان تهديدات الجانب الأميركي داخل العراق ستزيد المقاومة اصراراً وعزيمة على رفض أي تواجد للقوات الأميركية على ارض العراق.وقال كريم  في حديث صحفي، ان “تهديدات القوات الأميركية داخل العراق لن تزعزع عزيمة الحشد الشعبي، حيث ان الأفعال الاجرامية لهذه القوات ستواجه برد من الحشدويين لاي تواجد اجنبي على اراضيهم”.وأضاف ان “ماتقوم به القوات الأميركية من انتهاكات متكررة ستزيد فصائل المقاومة الحشدوية اصراراً على رفض أي تواجد لهذه القوات على ارض العراق، والعمل بشكل متواصل لضمان انهاء تواجدها”.وبين ان “الوجود الأميركي سواء في العراق او في أي مكان اخر يهدف الى زعزعة الاستقرار واشعال الحروب والقتل وارباك الأوضاع وزرع الفتن والإرهاب”، لافتا الى ان “المقاومة تقوم بدورها لتغيير المعادلة والوقوف ضد قوى الشر المتمثلة بالجانب الأميركي وطرده من العراق”. 

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