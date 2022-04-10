تحالف الفتح:التوغل التركي في العمق العراقي تجاوز 120كم

تحالف الفتح:التوغل التركي في العمق العراقي تجاوز 120كم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاحد، بان التوغل التركي في العمق العراقي تجاوز 120كم.وقال عبد الهادي في تصريح صحفي، إن “التدخل في شؤون الدول ومحاولة فرض الوصاية واحتلال اجزاء منها مرفوض وهو يقود للفوضى والحروب والدمار ويجب ان تكون الادانة واضحة وليس وفق مصالح سياسية”.واضاف ان “التوغل التركي في اراضي شمال العراق تجاوز 120كم وتسببت في تدمير قرى وقصبات وتهجير الاف الاسر”.وأوضح عبد الهادي ان “الملفت غض النظر من قبل العديد من القوى وكان الامر لا يشكل تهديد للأمن القومي وانتهاك للسيادة الوطنية”، مشيراً الى ان “هناك مشروعين في العراق الاول مع التطبيع وداعم لمصالح الغرب وامريكا واسرائيل واخر وطني يريد الاستقرار للبلاد”.ولفت عبد الهادي الى ان “غض النظر عما يحدث في القرى الكردية من تدمير وتهجير غير مقبول ويجب ان يكون للقوى العراقية موقف موحد وواضح لأنه قد يؤدي الى عواقب وخيمة”.

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