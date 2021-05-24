تحالف الفتح:التوغل التركي في شمال العراق بسبب الصمت الحكومي

تحالف الفتح:التوغل التركي في شمال العراق بسبب الصمت الحكومي
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 بغداد/ شبكة أخبار العاق- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، الاثنين، ان استمرار صمت الحكومة سيدفع تركيا الى تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية داخل العراق، لافتا الى ان الاقليم يجب ان يكون له دور في حماية الاراضي العراقية من التواجد التركي.وقال الشبكي في تصريح  صحفي، ان “ماتقوم به تركيا من انتهاكات متواصلة في شمال العراق لم تواجه بردة فعل عراقية حقيقية غير الصمت من قبل الحكومة، الامر الذي يدفع انقرة الى تنفيذ مخططاتها في شمال البلاد”.واضاف ان “هناك مخاوف في المناطق الشمالية خصوصا سنجار وسهل نينوى من تنفيذ عمليات تركية واجتياح لبعض الاراضي بسبب صمت الحكومة على هذه الانتهاكات”.وأوضح الشبكي، ان “حكومة اقليم كردستان يجب ان تتحرك ضد التدخلات والانتهاكات التركية للسيادة العراقية خصوصا ان القواعد العسكرية التابعة للجيش التركي تتواجد على ارض تخضع لسيطرة قوات حماية الاقليم”. 

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