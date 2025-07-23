تحالف الفتح:الحدود العراقية مع سوريا “ممسوكة بقوة” والحدود مع إيران مفتوحه لأنها آمنة

تحالف الفتح:الحدود العراقية مع سوريا “ممسوكة بقوة” والحدود مع إيران مفتوحه لأنها آمنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح الإيراني، بزعامة هادي العامري، الاربعاء، أن الصراع الداخلي المتصاعد في سوريا لن ينعكس سلباً على الوضع الأمني داخل العراق، مشيراً إلى أن البلاد اتخذت خطوات استباقية لتحصين حدودها الغربية منذ سنوات.وقال عضو التحالف محمود الحياني، في تصريح  صحفي، إن “العراق، ومنذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى اللحظة، يواصل تعزيز أمن شريطه الحدودي مع الجارة سوريا، ضمن استراتيجية دفاعية متقدمة تهدف إلى تحييد أي تداعيات محتملة للصراع السوري عن الداخل العراقي”.وأضاف أن “الوضع الحدودي بات ممسوكا بالكامل، والثغرات السابقة جرى سدّها، ما يجعل أي اختراق أو تأثير مباشر على الأمن القومي العراقي أمراً مستبعداً في الوقت الراهن”.ورغم هذه التأكيدات، أشار الحياني إلى أن “العراق يراقب عن كثب تطورات الوضع السوري، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة، ويعمل على دعم جهود التهدئة، إدراكاً منه بأن أمن المنطقة مترابط، وأي اضطراب في دولة مجاورة قد تكون له انعكاسات غير مباشرة”.وختم بالقول: “العراق اليوم في حالة جهوزية تامة، سواء على مستوى الجبهات الخارجية أو في الداخل، لمواجهة أي طارئ أو تحدٍّ محتمل”.

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