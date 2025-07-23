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تحالف الفتح:الحدود العراقية مع سوريا “ممسوكة بقوة” والحدود مع إيران مفتوحه لأنها آمنة
وزارة التجارة تعلن عن إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد
السوداني يوحد رواتب المدراء العامين اينما كانوا
الولائي زيدان مع إكمال بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
وزير الخارجية الأمريكي يبلغ السوداني برفض تمرير قانون الحشد الشعبي الإيراني
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وزارة التجارة تعلن عن إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد
السوداني يوحد رواتب المدراء العامين اينما كانوا
الولائي زيدان مع إكمال بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
المياه النيابية تحمل محافظ البصرة مسؤولية تدهور الوضع البيئي في المحافظة
وزارة الكهرباء تعلن عن توقيع مذكرة مع شركة أمريكية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية
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البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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الولائي زيدان مع إكمال بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
وزير الخارجية الأمريكي يبلغ السوداني برفض تمرير قانون الحشد الشعبي الإيراني
زعيم إطاري:الحشد قوة شيعية ثورية بزعامة خامنئي
نائب إطاري:قانون الحشد سيُقر رغم أنف أمريكا وإسرائيل والعرب
بالوثائق..البرلمان يطالب السوداني بإقالة محافظ واسط لمسؤوليته عن فاجعة سوق الكوت
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