تحالف الفتح:الحشد الشعبي”المقاوم”بانتظار أمر “الإمام الغائب” للدفاع عن فلسطين!

تحالف الفتح:الحشد الشعبي”المقاوم”بانتظار أمر “الإمام الغائب” للدفاع عن فلسطين!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الخميس، ان  الحشد الشعبي المقاوم بانتظار أمر الإمام المهدي الذي سيجتمع ” لاحقا” مع الإمام خامئني من مشاركة الحشد الشعبي في الدفاع عن فلسطين وتحرير القدس !!، وأضاف الفتلاوي، أن تأكيدات الرئيس الأميركي جو بايدن بالوقوف الى جانب المحتل الصهيوني خلال حضوره الى تل أبيب سيواجه بردة فعل من المقاومة سواء في العراق او باقي دول المحور. وقال الفتلاوي حديث صحفي، ان “هناك ارتباط وثيق لاسيما الارتباط الجهادي للمقاومة في جميع المحور سواء كان في سورية او العراق او لبنان  أو اليمن او ايران للوقوف ضد المحتل الصهيوني وممارساته الدموية بحق الشعب الفلسطيني”. وأضاف ان “العراقيين وفي حال استشعروا الخطر المدقع في فلسطين وغزة التي تعتبر فيها نظام عقائدي يرتبط في سورية والعراق، فأن هذه المقاومة ستتفعل وكلما زاد الضغط على فلسطين وشعبها، كلما زاد الضغط على اميركا وإسرائيل في نفس الوقت”. واشار الى ان “بايدن أعلنها بصريح العبارة وقوفه الى جانب الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وبالمحصلة فان هذا الامر يقابله موقف عراقي ومن محور المقاومة للوقوف الى جانب المقاومة الفلسطينية تحت لواء خامئني ضد هكذا تحركات وانتهاكات متواصلة ضد الشعب المظلوم”. 

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